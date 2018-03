May contro Putin: via 23 diplomatici, stop contatti bilaterali -3

Londra, 14 mar. - Nel tentativo di ottenere l'appoggio dei suoi alleati e della comunità internazionale, il capo del governo britannico ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu che si terrà oggi stesso alle 20 italiane. Lo ha annunciato la presidenza olandese della più alta istanza dell'Onu. Il Regno Unito "informerà" il Consiglio di sicurezza sull'avvelenamento dell'ex spia.

Il Cremlino ha reclamato di nuovo oggi, poco prima dell'annunciao delle sanzioni, la sua innnocenza sottolineando che "non ammette" accuse "senza prove" né gli ultimatum di Londra.

Dopo il lungo intervento di May, è sceso in campo il Foreign Office che ha messo in guardia i cittadini britannici che desiderano andare in Russia. "A causa delle accresciute tensioni politiche tra Regno Unito e Russia, dovete essere consapevoli dei possibili sentimenti anti-britannici e delle possibili ostilità in questo momento. Vi consigliamo di restare vigili, di evitare le manifestazioni e di non commentare pubblicamente gli ultimi sviluppi politici", ha scritto il ministero che ha modificato i consigli di viaggio per i turisti britannici sul suo sito internet.