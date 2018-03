May contro Putin: via 23 diplomatici, stop contatti bilaterali -2

Londra, 14 mar. - L'escalation delle tensioni fra i due Paesi avviene a pochi giorni dalle elezioni presidenziali di domenica in Russia di cui il presidente Putin è il grande favorito e a qualche mese dalla Coppa del mondo di calcio in Russia. Theresa May ha precisato a tale proposito che Londra non invierà nessun rappresentante, diplomatico o membro della famiglia reale, ad assistere alle gare.

La Russia disponeva fino ad oggi di 59 diplomatici accreditati presso il Regno Unito. I 23 espulsi hanno "una settimana" di tempo per lasciare il Paese, ha precisato Theresa May. Dopo aver aggiunto che sospendeva "tutti i previsti contatti bilaterali di alto livello" e "la revoca dell'invito nel Regno Unito al ministro degli Esteri (Sergey Lavrov)", ha tuttavia detto di "continuare a credere che non è nel nostro interesse nazionale interrompere completamente il dialogo". (Segue)