May contro Putin: via 23 diplomatici, stop contatti bilaterali

Londra, 14 mar. - La Primo ministro britannica Theresa May ha annunciato oggi una serie di sanzioni contro la Russia, fra cui l'espulsione di 23 diplomatici e la sospensione dei contatti bilaterali, dopo aver puntato il dito contro Mosca, che ritiene "colpevole" dell'avvelenamento di una ex spia russa sul suo territorio.

Londra "rafforzerà i controlli sui voli privati, alle dogane e sulle merci" russi e "congelerà gli asset finanziari dello Stato russo nella misura in cui avremo la prova che possono essere usati per minacciare la vita o i beni di cittadini o residenti britannici", ha aggiunto la premier britannica in un discorso ai deputati a dieci giorni dall'avvelenamento dell'ex agente segreto russo Sergey Skripal, 66 anni, e della figlia Julia, 33, vittime di un attacco con un agnete nervino militare di fabbricazione russa a Salisbury, nel Sudovest dell'Inghilterra.

A tale proposito May è stata lapidaria: "hanno utilizzato un agente nervino militare in Europa con sarcasmo, arroganza e senso di sfida". Theresa May ha anche denunciato davanti al Parlamento "un uso illegale della forza da parte dello Stato russo contro il Regno Unito" e definito "tragica" la "via scelta" dal presidente russo Vladimir Putin che non ha risposto alla sua richiesta di chiarimenti sulla vicenda. "La loro risposta ha dimostrato una completa noncuranza della gravità di questi eventi. Non hanno fornito nessuna spiegazione credibile", ha sottolineato.

L'ambasciata di Russia a Londra ha immediatamente replicato alla reazione britannica bollandola come "ostile, inaccettabile e ingiustificata", in un comunicato. (Segue)