attacco hacker Equifax: ex manager accusato di insider trading

New York, 14 mar. - La Securities Exchange Commission (Sec) ha accusato un ex manager di Equifax di insider trading: si tratta di un Ying, ex Chief Information Officer dell'agenzia di controllo dei crediti che il 7 settembre del 2017 rese pubblico un attacco hacker subito il 29 luglio dello stesso anno. Nel corso dell'attacco sarebbero stati rubati i dati di 145 milioni di clienti americani del gruppo.

La Sec e il procuratore generale della Georgia sostengono che Ying abbia venduto le sue azioni di Equifax (con un valore di circa 1,8 milioni di dollari) prima di rendere pubblico l'attacco hacker. In questo modo l'ex manager avrebbe evitato di perdere 117.000 dollari. In questo momento a Wall Street il titolo Equifax cede lo 0,2%.