Roma, 14 mar. - "Fino ad ora non c'è stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Ma conto di realizzarlo oggi, telefonerò a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Così come chiamerò Martina e Grasso". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando la stampa estera.