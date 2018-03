Londra: cittadini Gb che vanno in Russia rischiano azioni ostili

Londra, 14 mar. - I cittadini britannici che desiderano andare in Russia rischiano reazioni ostili, dopo l'escalation di tensioni tra i due Paesi a seguito dell'avvelenamento di un ex spia in Inghilterra. È il monito lanciato dal Foreign Office di Londra.

"A causa delle accresciute tensioni politiche tra Regno Unito e Russia, dovete essere consapevoli della possibilità di sentimenti anti-britannici e di molestie in questo momento. Vi consigliamo di restare vigili, di evitare tutte le manifestazioni e di evitare di commentare pubblicamente gli ultimi sviluppi politici", ha scritto il ministero, che ha modificato i consigli di viaggio ai turisti britannici sul suo sito internet.

(fonte AFP)