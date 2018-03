Snam, Alverà: Turkish Stream? Vedremo se ci sono opportunità

Londra, 14 mar. - Snam valuta opportunità aventuali nel Turkish Stream qualora ci fossero ma al momento non c'è nulla. "Qualcosa andrà fatto sul quel versante - ha detto l'ad Marco Alverà a Londra per presentare il piano al 2021 - e il nostro mestiere è trasportare gas. Ci piacerebbe vedere se ci sono opportunità per noi ma al momento non c'è nulla".

Più facile "il raddoppio del Tap di cui siamo già soci perchè si tratterebbe di poca spesa. Usando l'infrastruttura esistente si può raddoppiare la capacità".