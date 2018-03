Roma, 14 mar. - Piazza Affari accentua la flessione con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,60% mentre le altre principali borse europee consolidano i rialzi. Tra i titoli principali in evidenza Leonardo con un progresso di quasi il 2% dopo il maxi ordine per gli elicotteri. In calo dello 0,80% Atlantia dopo l'accordo con Acs per l'opa su Abertis.