Roma, 14 mar. - Dopo aver definito i capigruppo e i presidenti delle Camere "aspettiamo le scelte del presidente della Repubblica Mattarella, confidando che l'Italia nel frattempo abbia un governo in piena carica. Non vorremmo che qualcuno a Bruxelles, o meglio a Berlino, abbia già preparato le nostre politiche economiche per i prossimi sette anni". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando la stampa estera.