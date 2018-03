Mps lancia nuovo mutuo per acquistare o ristrutturare casa

Roma, 14 mar. - Banca Monte dei Paschi di Siena lancia 'Mps Mio in promozione', il nuovo mutuo per acquistare o ristrutturare casa.

"Banca Mps torna protagonista sul mercato dei mutui con un'offerta che la posiziona tra i principali player in termini di competitività. Abbiamo pensato ad una soluzione che risponda a più esigenze, destinata ai giovani e alle famiglie che desiderano acquistare la prima abitazione, ma anche a coloro che hanno la necessità di ristrutturarla o che pensano a una seconda casa", afferma Eleonora Cola, responsabile direzione retail di Banca Mps.

"La nostra offerta è particolarmente interessante, anche per importi fino all'80% del valore dell'immobile e per durate sino a 30 anni", aggiunge, spiegando che "la domanda di un mutuo rappresenta un momento di forte coinvolgimento emotivo, perché spesso è legata alla realizzazione di un progetto di vita. Per questo noi accompagniamo il cliente durante tutto il percorso, dalla prima richiesta sino alla fase finale di erogazione del mutuo, con una consulenza di valore e con tutta la nostra esperienza".