Londra, 14 mar. - Snam investirà 300 milioni di euro per la metanizzazione della Sardegna con la definizione di un veicolo congiunto di cui avrà la maggioranza insieme a Sg. Lo ha spiegato l'ad, Marco Alverà a Londra per la presentazione del Piano al 2021. "Non ci dispiace avere dei soci ma vogliamo comunque avere la leadership. Dopo la fase di studio siamo pronti a partire nei prossimi mesi".