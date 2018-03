Snam, Alverà: garantiamo dividendo base 2019 più inflazione

Londra, 14 mar. - "C'è uno scenario in cui ci aspettiamo più inflazione. Il nostro business è resiliente all'inflazione perchè nella Rab ci viene riconosciuta quindi dopo il 2019 prevediamo un aumento del 2,5% per il dividendo più l'inflazione. Garantiamo la base del 2019, più l'inflazione". Lo ha spiegato l'ad di Snam, Marco Alverà, in merito al dividendo stimato nel piano al 2021 presentato oggi alla comunità finanziaria a Londra in cui è stimato un aumento del 2,5% annuo per il 2018 e 2019 che sarà floor per gli altri anni in arco di piano.