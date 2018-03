L'Italia è la destinazione da sogno per i russi

Mosca, 14 mar. - A dare il calcio d`inizio è stata Roma, che ha presentato la sua ricca offerta culturale e non solo, in un`anteprima per la 25esima edizione della MITT, il Salone del turismo più importante per la Russia. Una fiera che ha ancora una volta dimostrato quanto il Bel Paese sia la destinazione da sogno per i russi.

Ma oltre a Roma Capitale, che ha partecipato all`Italian Workshop di Comitel, ampia è stata l`attività tricolore, che ha portato ben dieci regioni italiane sul terreno. Tra degustazioni, aperitivi e seminari, si è raccontato come è cambiata l`offerta in Emilia Romagna o come è diventato più semplice organizzare un tour per il turista russo, grazie alla nuova società Destinazione Italia.

L`ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Quito Terracciano ha espresso soddisfazione:

"La Russia è un mercato molto significativo per il nostro turismo. È in espansione dopo una battuta di arresto durata qualche anno ed ha un grandissimo potenziale. L'importante però è presentare qui un fronte unito con tutte le regioni che fanno uno sforzo unitario sotto la regia dell`Enit".