Tap, Alverà: effetti da elezioni? Progetto strategico, va avanti

Londra, 14 mar. - Il progetto del Tap "va avanti perchè è strategico". Lo ha sottolineato l'ad di Snam, Marco Alverà, in una conferenza stampa sui piano del gruppo al 2021 rispondendo a chi gli chiedeva se il cambiamento del quadro politico in Puglia con la vittoria schiacciante dei 5 Stelle, possa avere effetti sul progetto sempre osteggiato dalle comunità locali.

"E' stato completato al 70%. Stiamo andando avanti e inizieremo presto la parte italiana che è la più difficile. Le cose stanno proseguendo. E' un progetto strategico non solo per l'Italia ma per tutti quelli che vogliono nuovo gas. Il progetto andrà avanti", ha detto Alverà confermando il completamento del gasdotto nel 2020. Quanto al nuovo nuovo quadro politico, ha aggiunto: "Non siamo preoccupati, ma siamo curiosi e attenti".