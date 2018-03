Possibile, Brignone: si riparte con politica solidale

Roma, 14 mar. -"Rimboccarsi le maniche per essere vicini a chi è in difficoltà, ma tenendo insieme l`azione politica fatta di studio, di atti, di approfondimento serio e rigoroso. La stessa esperienza può essere replicata altrove e, anzi, invitiamo i comitati di Possibile a farlo e a scambiarsi idee, proposte, soluzioni, interventi. A costruire insieme una rete che sia politica e solidale. L`idea è nata dopo le raccolte di scarpe che abbiamo fatto con l`aiuto di Hope For Children per i profughi che, scalzi, scappavano lungo la rotta balcanica, e poi le successive raccolte di generi di prima necessità per le persone colpite dal sisma". Lo afferma la deputata uscente di Possibile, Beatrice Brignone, esponente di Liberi e Uguali, annunciando la riapertura del Rifugio Possibile, tra Senigallia (Ancona) e Marotta (Pesaro Urbino).

"Abbiamo inaugurato il Rifugio Possibile a gennaio - aggiunge Brignone - prima dell`inizio della campagna elettorale e volutamente abbiamo lasciato sospese le attività che avevamo in mente, perché non volevamo che le iniziative solidali potessero essere confuse e strumentalizzate con la ricerca di consenso. Ora è il momento di partire. Di ripartire. Ci mettiamo a disposizione e siamo al lavoro per capire quali interventi possano essere più utili e urgenti e cosa siamo in grado di offrire: lo faremo con l`aiuto di tutti quelli che vorranno offrire un po` di tempo, competenza e disponibilità".