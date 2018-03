Roma, 14 mar. - Risultati in crescita per Marr nel 2017 e il cda delibera un dividendo di 0,74 euro per azione rispetto a 0,70 dell'anno scorso.

L'utile netto 2017 sale a 65,5 milioni rispetto ai 58,5 milioni del precedente esercizio a fronte di ricavi totali consolidati a 1.624,6 milioni di euro (1.544,4 nel 2016).

L'Ebit consolidato ammonta a 97 milioni, in aumento dai 92,7 del 2016.