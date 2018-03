Siria, in corso in Ghouta Est secondo giorno evacuazioni mediche

Damasco, 14 mar. - E' in corso nella Ghouta Est, in Siria, il secondo giorno di evacuazioni per ragioni mediche, con decine di altri civili che dovrebbero essere portati via dall'enclave ribelle sotto assedio.

Le Nazioni Unite hanno sollecitato l'evacuazione medica urgente di oltre mille persone, che hanno disperato bisogno di cure e terapie nell'enclave. Le evacuazioni da Douma, la più grande città della Ghouta, sono iniziate ai sensi di un accordo con la fazione ribelle che la controlla; altri malati e feriti saranno portati via oggi.

Un responsabile della Mezzaluna rossa arabo siriana a Damasco, che ha facilitato gli sgomberi, ha confermato che oggi è iniziata una nuova operazione. All'interno di Douma, decine di persone in attesa di essere trasferite si sono radunate in un centro della Mezzaluna rossa.

Un importante esponente di Jaish al-Islam, il gruppo ribelle che controlla Douma, ha confermato che una nuova operazione è in corso.

(fonte AFP)