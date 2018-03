Acea chiude 2017 con utile netto di 181 mln, dividendo 0,63 euro

Roma, 14 mar. - Il Gruppo Acea ha chiuso il 2017 con un utile netto di 181 milioni di euro. All'assemblea dei soci verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,63 euro per azione, payout al 74%.

Il Mol (Ebitda) è stato pari a 840 milioni, superiore alla "guidance di marzo 2017 e alle previsioni comunicate nel Piano industriale", spiega la nota della società.

Ebit a 360 milioni. Investimenti a 532 milioni, indebitamento finanziario netto a 2.421 milioni.

"Con questo bilancio si chiude un anno caratterizzato da una forte discontinuità con il passato che, a partire da maggio, ha posto al centro di tutta la nostra attività sia la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture sia la volontà di migliorare la qualità del servizio agli utenti", ha commentato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo Acea.

Per il 2018, a parità di perimetro di attività, Acea si aspetta: un aumento dell`Ebitda compreso tra il 3% e il 5%, avendo come base il risultato 2017 (840 milioni); investimenti in aumento rispetto ai 532 milioni, in coerenza con il Piano Industriale; un indebitamento finanziario netto a fine anno compreso tra 2,6 e 2,7 miliardi.