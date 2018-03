Milano, 14 mar. - Sulle presidenze delle Camere "non c'è una partita governativa da giocare: ci si giocherà il tema dei vitalizi, dei costi di quei palazzzi di cui in passato si è tanto parlato e si sceglieranno due interlocutori istituzionali per avviare consultazioni col Quirinale e con le forze politiche". Lo ha ribadito Luigi Di Maio, capo politico del M5s, incontrando la Confcommercio a Milano.