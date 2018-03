Di Maio: aumento Iva va disinnescato subito

Milano, 14 mar. - Le clausole di salvaguardia che farebbero aumentare l'Iva a inizio 2019 "vanno disinnescate subito", anche se non si è formato il nuovo governo. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5s, incontrando Confcommercio a Milano e raccogliendo la preocupazione del presidente Carlo Sangalli.

"Sono d'accordo nel non rinviare la questione delle clausole di salvaguardia. Io chiederò, e spero che convengano tutti, che vengano disinnescate subito e non rinviate per motivi tecnici. Spero sia un impegno che possa essere preso da tutto l'arco parlamentare anche se non si è formato il nuovo governo".