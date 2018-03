Destinazione Italia: per Mosca Bel Paese meta turismo competitiva -3

Mosca, 14 mar. -

La società vede nel suo azionariato Lastminute.com group, con una quota del 57%, Intesa Sanpaolo al 38% e lo stesso Ficarra con il 5%; la sua presentazione è stata accolta da Giovanni Bastianelli, nello stand Enit al Mitt. E a proposito di turismo, Fallico sottolinea che è giunto anche il momento di "incentivare la presenza di turisti italiani verso la Russia. Vi ricordo che a fronte dei 7-800.000 turisti russi in Italia, sono appena 80 mila i turisti italiani che vengono in Russia. Se noi riuscissimo a bilanciare questo aspetto non sarebbe male. Ma ovviamente questo riguarda il futuro".