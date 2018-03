Destinazione Italia: per Mosca Bel Paese meta turismo competitiva -2

Mosca, 14 mar. -

Intesa è una banca molto importante per i rapporti Italia-Russia. "Siamo davvero molto grati all'ambasciata e al consolato, che ci hanno dato la fiducia per gestire il flusso degli oneri consolari che riguardano appunto la concessione dei visti" ha spiegato Fallico. "Abbiamo messo a punto un software, unico al momento, perché in tempo reale offre la possibilità di verificare tutti i pagamenti diretti tra utente e ambasciata. E oggi presentiamo quest'ultima novità".

La facilitazione non mancherà di avere effetti immediati sulla competitività dell'Italia come destinazione. Oltre ad avere una marcia in più rispetto agli attuali costi e tempi a cui sono esposte le transazioni finanziarie. "Per noi il turismo russo ha una importanza strategica, ma anche culturale" ha detto l'ambasciatore a Mosca Pasquale Quito Terracciano, sottolineando il "clima di dinamismo che si respira in questo Paese". E da questo Paese, ossia dalla Russia, il capo missione lancia l'idea di nuovi "meccanismi" a più tappe, per uno sviluppo dei flussi turistici, che permettano ad esempio al turista cinese che passa da Mosca o San Pietroburgo di arrivare in Italia. "Si tratta di togliere qualsiasi ostacolo dal fare una vacanza in Italia" semplifica Marco Ficarra, Ceo di Destinazione Italia.(Segue)