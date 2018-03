Londra, 14 mar. - La premier britannica Theresa May ha detto oggi di essere rammaricata dalla "via" scelta da Vladimir Putin, in un intervento davanti ai deputati in cui ha denunciato "la colpevolezza" di Mosca nell'avvelenamento di una ex spia russa. "Moti di noi hanno guardato con speranza alla Russia post-sovietica. Volevamo relazioni migliori ed è tragico che il presidente Putin abbia scelto di seguire questa via", ha detto.