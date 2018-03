Germania, con una stretta maggioranza Merkel avvia quarto mandato -3

Berlino, 14 mar. -

Merkel riprende in mano un Paese dove gli equilibri politici devono fare i conti con l'ascesa dell'estrema destra, che ha portato Alternativa per la Germania (AdD) a essere la prima forza di opposizione. Questo movimento ha capitalizzato in particolare sulla delusione di parte dell'elettorato suscitata dal 'centrismo' della cancelliera e contrari alla decisione nel 2015 di accogliere centinaia di migliaia di richiedenti asilo.

Oggi un esponente dell'Afd, Leif-Erik Holm, si è compiaciuto su Twitter per la nascita senza entusiasmo del nuovo governo: "La grande coalizione e Merkel si avviano senza alcuna voglia in quello che speriamo sia il loro ultimo mandato", ha scritto su Twitter.