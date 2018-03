Germania, con una stretta maggioranza Merkel avvia quarto mandato -2

Berlino, 14 mar. -

Il voto odierno segna la fine della più lunga fase negoziale alla ricerca di un governo nella storia della Germania del dopoguerra. Questo, dopo le legislative di settembre che hanno lasciato il Paese senza una chiara maggioranza e con un'estrema destra in grande ascesa. E con la nuova Grande Coalizione faticosamente ritrovata, per la prima volta viene posta seriamente la questione della successione: parte dei conservatori hanno criticato Merkel per le concessioni fatte al centro-sinistra, in particolare per l'assegnazione all'Spd del ministero delle Finanze, che è guidato da Olaf Scholz. "La cancelliera è stata spesso data per finita negli ultimi mesi, molti nel suo partito sono stati indotti a riflettere sul dopo-Merkel", ricorda la politologa Marianne Kneuer. (Segue)