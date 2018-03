Mosca: May non giudichi Lavrov, le piacerebbe ma non è britannico

Mosca, 14 mar. - La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha commentato con parole di fuoco le dichiarazioni della premier britannica Teresa May, che ha detto che il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov "non è all`altezza del suo incarico". "Theresa, Lavrov è un ministro russo, non britannico. E i giudizi su di lui li può esprimere soltanto il presidente della Russia. Io capisco che le piacerebbe pensare altrimenti. Ma il suo ministro è Boris Johnson" ha dichiarato Zakharova su Facebook.