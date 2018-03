Presidente Polonia: far parte d'Ue ricorda epoca di Paese smembrato

Varsavia, 14 mar. - Il presidente polacco Andrzej Duda ha paragonato l'appartenenza del suo Paese all'Unione europea allo smembramento del Paese fra Russia, Austria e Prussia per 123 anni da 1795 a 1918.

Il capo dello Stato ha denunciato, in un discorso in provincia, una situazione in cui "da qualche parte nel mondo decidono dei nostri affari, in realtà lavoriamo per conto di altri". Duda è membro del partito conservatore Diritto e Giustizia che governa la Polonia dalla vittoria elettorale dell'ottobre 2015.

Nel corso di una trasferta a Kamienna Gora, in Bassa-Slesia, il presidente polacco ha pronunciato un discorso sull'indipendenza che il Paese ritrovò nel 1918 e di cui festeggia il centenario quest'anno. (Segue)