May ordina espulsione di 23 diplomatici russi... -2

Londra, 14 mar. - May ha spiegato intervenendo alla Camera dei Comuni che i diplomatici "sono stati identificati come agenti dell'intelligence non dichiarati", e che è stata data loro una settimana di tempo per lasciare il territorio britannico in quella che la premier ha definito come "il singolo provvedimento di espulsione più ingente degli ultimi trent'anni".

Londra sospenderà inoltre "ogni contatto bilaterale ad alto livello" come Mosca, revocando quindi l'invito già trasmesso al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov per una visita a Londra.