Usa, vendite al dettaglio -0,1% a febbraio, sotto le stime

New York, 14 mar. - Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite a febbraio per il terzo mese consecutivo, deludendo le attese degli analisti. Il dato, reso noto dal dipartimento del Commercio, è diminuito dello 0,1% a 492 miliardi di dollari, mentre gli esperti attendevano un rialzo dello 0,3 per cento. Nonostante i cali degli ultimi mesi, le vendite sono aumentate del 4% nel corso dello scorso anno.

Escludendo le vendite di veicoli, il dato è cresciuto dello 0,2%; escludendo auto e benzina, le vendite sono cresciute dello 0,3 per cento.