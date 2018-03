Noitel al Videomakersoftheyear presenta partnership con JVC

Roma, 14 mar. - Noitel Italia, controllata Clouditalia sigla un`importante partnership con l`azienda giapponese leader di elettronica di consumo, JVC, e presenta al Videomakersoftheyear la soluzione satellitare Noisat Live. Una tecnologia innovativa in grado di effettuare ovunque dirette video in alta qualità attraverso un sistema professionale di trasmissione via satellite con parabola autopuntante facilmente trasportabile dall`operatore video.

Videomakersoftheyear che si tiene il 14-15 marzo a Milano presso l`Università IULM è il primo evento in Italia creato per promuovere la figura professionale del videomaker, anch`essa in evoluzione e già proiettata verso la comunicazione online per condividere in tempo reale eventi, contenuti virali, vlog, web serie, e tanto altro ancora.

Noitel Italia, operatore di telecomunicazioni specializzato in servizi via satellite e partner di Eutelsat Broadband, presenterà così alla nuova generazione dei videomaker la tecnologia satellitare, ampliando l`orizzonte delle opportunità creative. Con Noisat Live, il videomaker può effettuare dirette e trasmetterle utilizzando una banda internet riservata e garantita con IP fisso. E` possibile prenotare la banda anche quindici minuti prima della diretta tramite una semplice piattaforma online user friendly e trasmettere i contenuti in tempo reale sul web o sui canali satellitari.

Grazie all`accordo commerciale con JVC, Noitel Italia offrirà ai videomaker una soluzione "chiavi in mano" denominata Easy Streaming Noisat Live. La soluzione è composta da Telecamera JVC GY-HM200sp di ultima generazione per registrazioni in HD con integrazione grafica ad alte prestazioni e una connessione internet veloce tramite il kit satellitare collegato alla piattaforma web Noisat Live per prenotare la banda. Il sistema Easy Streaming, con backup anche LTE, consente di effettuare e trasmettere riprese video in streaming sul web, pubblicando la diretta su un portale dedicato offerto in cloud, TV e non solo.

"Il grande vantaggio di questa tecnologia - ha dichiarato Andrea Perocchi, AD di Noitel Italia - è che può essere usata in ogni luogo superando la limitazione della rete terrestre non sempre disponibile. Sport, cultura, moda, spettacolo, eventi social sono solo alcuni dei campi che possono usufruire di questa soluzione e realizzare video live sempre più vicini al loro pubblico per una massima condivisione dei contenuti in real time."