Zaia: Lega non è antieuropeista ma questo modello ci sta stretto

Roma, 14 mar. - "Non ho mai trovato un amministratore delegato che si occupi di una partita Iva che non sia la sua. L'amministratore delegato Matteo Salvini, con l'impegno che ha preso coi cittadini, rappresenta un'azienda che è l'Italia, l'Europa è un'altra contropartita. Noi non siamo anti-europeisti, però questo modello di Europa ci sta stretto e non è rispondente alle esigenze dei nostri cittadini. L'Europa oggi è in mano ai burocrati. Finchè l'Europa non sarà dei popoli questa sfida non la vinceremo mai". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, a Radio Cusano Campus.