Stephen Hawking, lo scienziato come icona culturale -4

Roma, 14 mar. - Ciò causerebbe un paradosso perchè la radiazione non dipende da che cosa è caduto nel buco nero nel passato; in altre parole, l'informazione relativa alla materia o energia assorbita dalla singolarità non si conserva, violando così una serie di teoremi della conservazione sia classici che quantistici.

A trovare una delle molte possibili soluzioni proposte dai fisici al paradosso fu lo stesso Hawking, che ammise nel contempo di essersi sbagliato e che l'informazione è in grado di "sfuggire" al buco nero: pagò la scommessa regalando a Preskill un'enciclopedia del baseball, "dalla quale è possibile estrarre informazioni a volontà".