Stephen Hawking, lo scienziato come icona culturale

Roma, 14 mar. - Con Stephen Hawking scompare non semplicemente uno scienziato, ma una vera e propria icona scientifica, simbolo del progresso dell'umanità in un campo della fisica - l'astrofisica - considerato oltretutto specialmente arcano e per questo ancora più degno di ammirazione.

Poco importa che il suo best seller, "Una breve storia del tempo" sia stato nominato il libro più acquistato meno letto della storia: come già per il suo predecessore Albert Einstein, al grande pubblico non importava tanto capire che cosa stessero studiando, bastava il fatto - da buoni eroi - che lo stessero facendo, e per questo il suo posto nel Pantheon della fisica era assicurato già in vita. (Segue)