Roma, 14 mar. - "Colgo l'occasione per mettere fine a questa manfrina. Io ho ancora due anni di amministrazione e li voglio dedicare a quella che per me è la madre di tutte le battaglie: l'autonomia. Un'autonomia che abbiamo voluto con forza e che ha portato quasi 2 milioni e mezzo di veneti a votare per un referendum che molti credevano fosse una boutade". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto a Radio Cusano Campus, a proposito di suoi possibili incarichi istituzionali.