Bettini: colpa non tutta di Renzi, ok primarie ma non da Colosseo

Roma, 14 mar. - "Ingiusto dare a Renzi la responsabilità di un ciclo che era oramai difficile e faticoso da molto tempo". Goffredo Bettini, membro della direzione Pd, ai microfoni di `6 su Radio 1` parla del momento difficile nel Partito Democratico dopo il recente risultato elettorale.

"Dal momento in cui è crollata la prima Repubblica - spiega Bettini - non siamo più riusciti a creare qualcosa di simile. I motivi per cui abbiamo ridotto fino al lumicino la nostra presenza nelle fabbriche, negli operai, nelle periferie, è il tema che dovremmo affrontare nei prossimi mesi. Il tema di chi appoggiare al governo è secondario. Il tema fondamentale è la nostra capacità di rielaborare un rapporto con la parte più dolente e disagiata del nostro Paese che si è impoverito".

"Dopo la Direzione occorre, nell`Assemblea Nazionale, stabilire un percorso congressuale che non sia solo una conta sulle persone. Per me le primarie vanno benissimo - aggiunge -, ma se le primarie diventano una specie di Colosseo nel quale alzi il dito o lo abbassi a seconda di quello che al momento sembra la cosa più popolare, quella che si è affermata con la sua immagine o con la sua capacità comunicativa, questo è veramente sbagliato. Noi arriveremo, e dovremo arrivare alle primarie ma secondo me attraverso un Congresso per tesi, cioè una discussione preliminare in cui si ricomincia a parlare dell`Italia e ognuno propone le sue idee". "E alla fine di questo percorso vedremo qual è il Segretario che maggiormente riesca a interpretare l`innovazione e che, allo stesso tempo, abbia anche la capacità di fare una politica che ritorni a intrecciarsi con la vita vera", sottolinea Bettini osservando quanto a una possibile candidatura di Zingaretti alla segreteria che "Zingaretti è una risorsa straordinaria, è un`amicizia. Nel corso di questi anni, decenni oramai, c`è stata tra di noi una consuetudine molto forte. Ma credo che oggettivamente, sia per i risultati che ha ottenuto, sia per l`età che per la lunga esperienza persino maturata sul piano internazionale, sia una delle personalità sicuramente che io prediligo".