Martusciello, implemetare la collaborazione tra le istituzioni

Roma, 14 mar. - "È necessario continuare nel processo di implementazione degli attuali modelli virtuosi di collaborazione fra le Istituzioni, tenendo sempre ben presente come obiettivo primario la tutela del cittadino". È quanto ha affermato il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, intervenendo alla conferenza stampa organizzata in occasione della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Consiglio e Giunta regionale del Piemonte per la gestione integrata di servizi al cittadino. "L'utenza manifesta la crescente esigenza di limitare la frammentazione dei servizi, ampliando da un lato i punti di accesso alla tutela, e riducendo dall'altro la complessità nella relazione con l'amministrazione pubblica", ha aggiunto il Commissario.

Nel manifestare il proprio apprezzamento per l'iniziativa, Martusciello ha rilevato quanto la propensione alla collaborazione e allo scambio tra istituzioni porti anche a "una maggiore efficienza delle singole strutture amministrative". A riprova di questa proficua sinergia tra le istituzioni, Martusciello ha ricordato il recente Accordo Quadro, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom che ha visto l'impegno dell'Autorità, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. "L'intento ultimo dell'Accordo - ha ricordato Martusciello - è di porre le basi per una regolamentazione omogenea del settore, allo scopo di raggiungere sull'intero territorio nazionale un'uniformità di garanzie e tutele".