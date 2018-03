Roma, 14 mar. - "È prematuro" dire se Maurizio Martina possa restare alla segreteria del Pd: "Adesso aiutiamo Martina ad arrivare all'assemblea. Poi vedremo come proseguire. L'importante è che il partito sia in una condizione di combattimento perchè non possiamo escludere nessuna possibilità". Lo ha detto il ministro della Giustizia e leader della minoranza Dem Andrea Orlando.