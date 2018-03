Autogrill: intesa prepensionamenti,nuova occupazione e integrativo -2

Roma, 14 mar. - In un comunicato congiunto Filcams Fisascat e Uiltucs hanno espresso soddisfazione per una intesa che "salvaguarda tutti i contenuti del contratto integrativo aziendale e lo migliora sotto importanti aspetti economici, in una fase di profondi cambiamenti che inevitabilmente suscitano anche interrogativi sulle strategie commerciali e sul futuro dell`azienda" e che "consente l`utilizzo di strumenti non traumatici per affrontare l`alta incidenza del costo del lavoro creando nel contempo nuove opportunità occupazionali rivolte ai giovani".

Per il segretario generale della Fisascat Cisl, Pierangelo Raineri, l`accordo con Autogrill "coglie le opportunità di una normativa che ha introdotto importanti e significativi strumenti per amplificare il ruolo della contrattazione, a cominciare dall`istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali per l`integrazione salariale nei settori esclusi dal sostegno al reddito, fino alla possibilità di accedere al prepensionamento al fine di favorire il ricambio generazionale".