Autogrill: intesa prepensionamenti,nuova occupazione e integrativo

Roma, 14 mar. - "La Legge Fornero non è tutta da cestinare. A prenderne consapevolezza 500 lavoratori del colosso della ristorazione Autogrill, delle società e della holding del gruppo presente in 38 Paesi nel mondo con circa 62.800 dipendenti, di cui 8 mila in Italia, e più di 5.300 punti vendita in oltre 1.200 località; in virtù di un accordo quadro raggiunto questa notte tra la direzione aziendale e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, potranno accedere ad un piano di prepensionamenti volontari secondo quanto previsto dall`art. 4 della normativa vigente". Lo dice la Fisascat Cisl.

"Il piano - prosegue - è rivolto ai dipendenti che maturino i requisiti minimi per accedere alla pensione, di vecchiaia o anticipata, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, dunque entro 36 mesi, previa formalizzazione della cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2018. L`azienda corrisponderà tramite Inps una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle attuali regole (isopensione); contestualmente sarà corrisposta all`Istituto di Previdenza la contribuzione spettante fino al raggiungimento dei requisiti minimi. A fronte delle uscite volontarie la direzione aziendale si è impegnata ad assumere un numero di lavoratori pari al 60% di quelli che aderiranno al piano di prepensionamento, in prevalenza con contratti di apprendistato a cui verrà applicata una percentuale di conferma del 90%, mentre il confronto a livello territoriale valuterà possibili trasformazioni dei rapporti di lavoro da part time a full time e l`eventuale stabilizzazione dei contratti a termine".

Corollario dell`intesa la proroga dell`integrativo aziendale siglato nel 2015 e in scadenza al 31 dicembre 2018, fino al 2021 e la conferma delle previsioni normative ed economiche frutto della contrattazione dell`ultimo decennio; tra i punti qualificanti dell`accordo il ripristino delle modalità di erogazione del premio di produzione dal 1 gennaio 2019, la conferma dell`erogazione della shopping bag anche nel biennio 2019-2020, un importo di 100 euro per l`acquisto di prodotti di uso quotidiano. (Segue)