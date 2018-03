Elezioni Pennsylvania: media Usa dichiarano vittoria Dem

New York, 14 mar. - Nbc News e altri media statunitensi rompono gli indugi e dichiarano vincitore, per il seggio alla Camera del diciottesimo collegio della Pennsylvania, Conor Lamb, il candidato democratico. Secondo Nbc, con il 99% dei voti scrutinati di un inatteso testa a testa, Lamb ha un vantaggio di 641 voti sul repubblicano Rick Saccone. Un risultato a sorpresa, considerando che questo collegio è in mano repubblicana dal 2002 e che il presidente Donald Trump vi ha vinto con 20 punti di vantaggio su Hillary Clinton, alle elezioni presidenziali del 2016. Lamb ha dichiarato vittoria nella notte, mentre Saccone non ha ancora riconosciuto la sconfitta.

Per un risultato definitivo, comunque, potrebbero essere necessari alcuni giorni; la Cnn ha sottolineato il fatto che debbano essere scrutinati oltre mille voti per corrispondenza. L'elezione speciale è stata necessaria dopo le dimissioni di Tim Murphy, eletto nel 2016 per l'ottava volta, che ha fatto un passo indietro dopo che è diventata di pubblico dominio una sua relazione extraconiugale, con l'aggravante per lui, antiabortista dichiarato, di aver fatto pressioni sull'amante per abortire. Lamb, 33 anni, è un ex procuratore; Saccone, 60 anni, è un parlamentare statale che una volta si è descritto come "un Trump prima che Trump fosse Trump".