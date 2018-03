Beghin (M5s): commissione Ue scongiuri guerra commerciale con Usa

Roma, 14 mar. - "Dobbiamo evitare a tutti i costi una escalation che porti a una guerra commerciale con gli Stati Uniti. A perdere saranno solo i cittadini e i produttori italiani". Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin, intervenuta al Parlamento europeo durante il dibattito con il Commissario europeo al Commercio Cecilia Malmström.

"I dazi doganali sono uno strumento importante di difesa se applicati verso quei Paesi che non rispettano le regole. Ma i dazi di Trump su acciaio e alluminio si applicheranno anche ai Paesi che le regole le hanno sempre rispettate, come i Paesi europei. Questi dazi non nascono per proteggere l'economia americana, ma servono per ottenere qualcos'altro", aggiunge Beghin.

"Come ha spiegato Luigi Di Maio ieri alla stampa estera, per il Movimento 5 Stelle l'Italia è e resta un alleato e un partner privilegiato degli Stati Uniti. Questo non significa che dobbiamo cedere a tutti i costi alle richieste degli Stati Uniti sul principio di precauzione, sulle spese militari alla NATO o su OGM, glifosato e carne con ormoni. L'Europa deve trovare soluzioni alternative per far capire agli americani che siamo sempre i loro alleati, ma che noi non cediamo ai ricatti", conclude l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle.