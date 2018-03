Siria, Wfp: sette anni di guerra, Paese continua a soffrire

Roma, 14 mar. - Sette anni di guerra in Siria hanno prodotto insopportabili sofferenze a milioni di persone. In molte zone del paese, la violenza ha raggiunto livelli intollerabili mentre una soluzione politica è ancora lontana. Ogni giorno, le famiglie vivono un incubo che sembra non finire mai, sotto i bombardamenti e i colpi di mortaio, e ogni giorno sempre più vite innocenti vengono sacrificate.

Come si legge in un comunicato del World Food Program, oltre un terzo della popolazione siriana è sfollata, nel tentativo disperato di trovare salvezza. Il continuo spostamento di persone si accompagna ad allarmanti ed alti livelli di fame e di bisogno. Circa 6,5 milioni di siriani soffrono di insicurezza alimentare; altri quattro milioni rischiano di soffrirne - il doppio di un anno fa. (Segue)