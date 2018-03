Civ Inps stima disavanzo economico 2018 oltre quota 7,5 mld -3

Roma, 14 mar. - Sotto il profilo della razionalizzazione del patrimonio immobiliare funzionale alla attività, "bisogna agevolare l'utenza e diffondere la presenza dell'Inps sul territorio, anche mediante modelli come quello della Casa del Welfare". Il Civ ha anche sottolineato come sia necessaria una verifica dei contratti in scadenza delle sedi dell'Istituto, con particolare riferimento agli immobili Fip, per ridurre i costi di locazione.

Infine, nella logica della crescente trasparenza che caratterizza l'attività dell'Istituto, il Civ "riconosce l'indispensabilità di mettere a disposizione sia di tutti gli organi dell'Istituto che del mondo accademico i dati di archivio dell'Inps, in modo da garantire il migliore accesso degli stessi per lo svolgimento di compiti istituzionali e per permettere all'opinione pubblica di avere una reale fotografia dello stato del nostro sistema di welfare".