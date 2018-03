Cina rivendica efficienza nella lotta contro il traffico di organi -2

Roma, 14 mar. -

In mezzo a questa trasformazione, ci sono state evoluzioni della giurisdizione importanti. Nel 2011 Pechino ha reso reato il traffico di organi umani, un crimine per il quale può essere applicata anche la pena di morte, ha sottolineato Wang. Nel 2015 è stato bandito l'utilizzo di organi di detenuti. Tra il 2007 e il 2017 le autorità hanno arrestato 220 persone sospettate di essere coinvolte in traffico di organi e, tra questi, 60 elementi medici ai quali è stata ritirata la licenza. Questi dati smentiscono le accuse arrivate dal gruppo religioso fuorilegge in Cina Falun Gong - non esplicitamente citato durante la conferenza stampa - secondo il quale Pechino utilizzerebbe gli organi dei prigionieri, accusa rispetto alla quale la Cina ha sempre dato nette smentite.

Per Pechino, a questo punto il focus è quello di passare dalla repressione alla prevenzione del traffico di organi. La strategia illustrata da Wang prevede tre punti: la costituzione già avviata da parte della task force che si occupa del problema di un sistema di sorveglianza sul traffico di organi basato sui "big-data", il controllo incrociato dei punti di contatto tra potenziali recettori e broker del traffico di organi attraverso la sorveglianza delle comunicazioni a partire dai social media e lo scambio d'informazioni con gli organismi stranieri impegnati sullo stesso tema in modo da individuare i potenziali acquirenti quando entrano in Cina con visti turistici. (Segue)