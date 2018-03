Fratoianni:fare chiarezza su riconteggio voti per Senato a Napoli

Roma, 14 mar. - "E' successo qualcosa di molto strano, o almeno è quello che ci sembra, nel riconteggio dei voti per quello che riguarda il voto per il Senato a Napoli. Vogliamo vederci chiaro, con tutti gli strumenti possibili a disposizione e che la legge prevede, perchè in un ricalcolo di qualche giorno fa Liberi e Uguali avrebbe guadagnato un seggio in più. A un certo punto quel seggio, scompare di nuovo . La cosa ci pare molto strana e intendiamo andare fino in fondo, e abbiamo il diritto di verificare la fondatezza o meno dei nostri dubbi sulla vicenda". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali nel corso della trasmissione Studio24 di Rainews sulla vicenda che appare oggi su alcuni organi di informazione e relativa al riconteggio dei voti per il Senato a Napoli e il ricorso di Leu.