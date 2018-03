Migranti, Ue sblocca altri 3 mld a favore della Turchia -2

Bruxelles, 14 mar. - "Ora l'Unione e i suoi Stati membri devono finanziare la seconda tranche - ha detto il Commissario Ue per la Migrazione, Dimitris Avramopoulos, in una conferenza stampa a Bruxelles - seguiremo lo stesso schema adottato prima, con l'Ue che mobilita un miliardo e gli Stati membri gli altri due miliardi".

Il contestato accordo firmato nel marzo 2016 prevede che tutti i migranti irregolari giunti in Grecia dalla Turchia vengano riportati in Turchia, senza distinzioni tra richiedenti asilo e migranti economici. L'accordo prevede anche che "per ogni siriano rientrato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano venga reinsediato dalla Turchia verso l'Ue".