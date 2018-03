Grillo(M5s):partiti si facciano avanti,no a governo istituzionale

Roma, 14 mar. - "Il Movimento 5 stelle è disponibile a dialogare sui temi con tutte le forze politiche. Non ci interessa un governo istituzionale o un governo di tutti. Oltre 11 milioni di italiani hanno dato uno schiaffo alla vecchia politica scegliendo il M5S, il suo candidato premier e il suo programma. Aspettiamo adesso i partiti si facciano avanti sui temi e non sulle poltrone per un governo che metta al centro le necessità dei cittadini". Così al Tg2 Giulia Grillo, capogruppo in pectore alla Camera del Movimento 5 Stelle.