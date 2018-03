Parigi, 14 mar. - La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà venerdì prossimo a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha reso noto l'Eliseo, precisando che la cancelliera, che ha giurato oggi per il suo quarto mandato, arriverà "venerdì nel tardo pomeriggio per una sessione di lavoro" con Macron.