Commercio, Confcommercio:rinvio decisione su Iva non aiuta fiducia

Roma, 14 mar. - Il 2018 s"i apre peggio del previsto per le vendite al dettaglio. I diversi segnali di rallentamento nello scenario economico italiano si concretizzano in una riduzione dell'indice di quasi il 2% reale rispetto a gennaio 2017, nonostante l'Istat abbia finalmente integrato la rilevazione con le vendite effettuate tramite internet, l'ambulantato e altri canali non considerati fino a oggi". Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati diffusi dall'Istat.

"Il debole profilo dei consumi - continua la nota - non sarà certo risollevato dal rinvio della decisione sugli aumenti dell'Iva che, per ragioni tecniche, non potrà essere assunta nel testo del prossimo Def. Ciò potrebbe peggiorare il sentiment delle famiglie, con riflessi negativi sul profilo degli investimenti e, in definitiva, del Pil dell'anno in corso".