Rosato a M5S: fatevi coraggio, non sprecate fiducia degli italiani

Roma, 14 mar. - "Adesso fatevi coraggio, un bel numero di italiani vi ha dato fiducia, non sprecatela". Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, si rivolge così al M5S in un post su Facebook.

"La campagna elettorale è finita. Basta fake news cortesemente, e tra queste quella per cui il problema è la legge elettorale: leggete lo studio dell`Istituto Carlo Cattaneo ha dimostrato che anche con le altre leggi elettorali non ci sarebbe potuta essere alcuna maggioranza - spiega Rosato -. Cari grillini, voi volevate il proporzionale puro. Lo ricordate? Nel caso vi sfugga qui c`è la vostra posizione, nella mozione firmata dai vostri principali esponenti, da Cecconi a Toninelli. Simpatico anche il passaggio in cui scrivete 'la governabilità che si ottiene con il meccanismo del premio di maggioranza sacrifica gli elettori ed è imposta dall'alto, essendo dunque, innanzitutto, antidemocratica'".

Il capogruppo dem insiste quindi nel ricordare che "con il Rosatellum alla Camera avete ottenuto 220 deputati, con la legge che proponevate voi ne avreste avuti 201. Mi sembra che non abbiate titolo per lamentarvi nemmeno di questo".

"Per quanto ci riguarda - assicura Rosato riferendosi allo stile nel fare opposizione - non salteremo sui banchi, non saliremo sui tetti, non vi insulteremo, ma vi sproneremo a non nascondervi tutti i giorni".